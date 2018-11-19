Жительница Карелии, организовавшая продажу наркотиков, получила пять лет колонии

Транспортные полицейские Карелии изъяли из незаконного оборота более 1,3 кг наркотиков.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в декабре 2017 года сотрудники Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте выявили и задержали автомобиль под управлением 29-летней жительницы Республики Карелия, подозреваемой в сбыте наркотиков. При осмотре машины стражи порядка обнаружили и изъяли N-метилэфедрон, общей массой более 235 грамм, что является особо крупным размером для данного вида наркотиков.

Кроме того, в рамках обыска по месту жительства женщины были обнаружено и изъяты 187 свертков с N-метилэфедроном, весом более 267 грамм.

В дальнейшем, в ходе расследования уголовного дела стражи порядка выявили еще несколько дополнительных фактов ее преступной деятельности. Установлено, что молодая женщина организовала "бесконтактную" продажу наркотиков через тайники-закладки.

Жительница Карелии признана судом виновной по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размер". Ей назначено наказание в виде пять лет колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.