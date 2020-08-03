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Жительница Карелии получила срок за публичные призывы к экстремизму

Новости. Криминал
09:01, 04 Августа 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Алексей Майшев
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В июле 2020 года пятеро жителей Республики Карелия были привлечены к административной ответственности за экстремизм.

Как сообщили в паблике "Скажи экстремизму нет| Республика Карелия", нарушители распространяли экстремистские материалы, публично демонстрировали нацистскую символику, а также возбуждали ненависть.

К ответственности привлекли двух жителей Костомукши, а также жителей Олонецкого и Лоухского районов и петрозаводчанина.

Четверо подсудимых получили штрафы – от одной до трех тысяч рублей.

А жительница Олонецкого района была оштрафована на пять тысяч рублей. Женщина также попала под уголовную статью и была приговорена к полутора годам лишения свободы условно. 

Всего в этом году к административной ответственности за правонарушения экстремистской направленности привлечено 30 жителей Карелии.

Ранее сообщалось, что пенсионеру из Карелии грозит до 5 лет лишения свободы за призывы к экстремизму.

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Комментарии

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кир
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