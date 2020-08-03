Жительница Карелии получила срок за публичные призывы к экстремизму

В июле 2020 года пятеро жителей Республики Карелия были привлечены к административной ответственности за экстремизм.
Как сообщили в паблике "Скажи экстремизму нет| Республика Карелия", нарушители распространяли экстремистские материалы, публично демонстрировали нацистскую символику, а также возбуждали ненависть.
К ответственности привлекли двух жителей Костомукши, а также жителей Олонецкого и Лоухского районов и петрозаводчанина.
Четверо подсудимых получили штрафы – от одной до трех тысяч рублей.
А жительница Олонецкого района была оштрафована на пять тысяч рублей. Женщина также попала под уголовную статью и была приговорена к полутора годам лишения свободы условно.
Всего в этом году к административной ответственности за правонарушения экстремистской направленности привлечено 30 жителей Карелии.
Ранее сообщалось, что пенсионеру из Карелии грозит до 5 лет лишения свободы за призывы к экстремизму.
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