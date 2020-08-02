Пенсионеру из Карелии грозит до 5 лет лишения свободы за призывы к экстремизму

Мужчину внесли в федеральный перечень экстремистов и террористов.

Установлено, что 69-летний житель Сортавальского района разместил в социальной сети "ВКонтакте" материалы, содержащие призывы экстремистского характера в адрес представителей одной из национальностей, в том числе к их изгнанию с территории России.

Судебное заседание по уголовному делу назначено судом на 4 августа 2020 года.



Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что рецидивистку в Петрозаводске ждет реальное лишение свободы за экстремизм.