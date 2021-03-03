Хулиганку в Карелии отправили за решетку за отлынивание от работы

Должник в Питкярантском районе уклонилась от обязательных работ и получила 3 суток ареста, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Питкярантскому району на исполнении находится производство в отношении жительницы района об административном наказании. В суде ей назначили отбыть 60 часов обязательных работ за хулиганство.

Должнице вручили постановление о направлении на работы, а также предупредили об ответственности за уклонение от наказания. Однако женщина отработала всего 4 часа из 60-ти, и больше на месте отбывания работ не появлялась. Уважительных причин у нее не нашлось. В итоге на нарушительницу был составлен протокол.

Мировой судья назначил нарушительнице наказание в виде 3 суток ареста, но это не освобождает её от обязательных работ в полном объеме. Если нарушительница опять начнет уклоняться от наказания, то на нее вновь будет составлен протокол, только теперь наказание может быть более суровым.