Жительница Карелии поплатилась за экстремизм в интернете

Суд вынес приговор жительнице Сортавалы, разместившей в сети экстремистские материалы, сообщили на сайте местной судебной инстанции.

Сортавальский городской суд вынес приговор местной жительнице, обвиняемой в экстремизме.

В ходе следствия выяснилось, что в декабре 2018 года женщина на своей странице в социальной сети умышленно разместила материалы, содержащие призывы к экстремистской деятельности по мотивам национальной ненависти и вражды. Эти тексты стали доступны неограниченному кругу пользователей.

Против жительницы Сортавалы было возбуждено уголовное дело, рассмотренное 28 сентября 2021 года местным городским судом.

Суд признал женщину виновной и назначил ей два года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также подсудимой в течение года запрещено будет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Приговор не вступил в законную силу.