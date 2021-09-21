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Жительница Карелии поплатилась за экстремизм в интернете

Новости. Криминал
10:22, 01 Октября 2021
фото: © unsplash

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Суд вынес приговор жительнице Сортавалы, разместившей в сети экстремистские материалы, сообщили на сайте местной судебной инстанции.

Сортавальский городской суд вынес приговор местной жительнице, обвиняемой в экстремизме.

В ходе следствия выяснилось, что в декабре 2018 года женщина на своей странице в социальной сети умышленно разместила материалы, содержащие призывы к экстремистской деятельности по мотивам национальной ненависти и вражды. Эти тексты стали доступны неограниченному кругу пользователей.

Против жительницы Сортавалы было возбуждено уголовное дело, рассмотренное 28 сентября 2021 года местным городским судом.

Суд признал женщину виновной и назначил ей два года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также подсудимой в течение года запрещено будет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Приговор не вступил в законную силу.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Koira
2021-10-01 11:58:58
опричникам легче в интернете копаться, чем реальных преступников ловить, те ведь могут и по шее дать.
Беня
2021-10-01 12:59:06
Koira, то есь ты предлагаешь пустить на самотек, шоб потом орать "А! Просрали!" :)
User
2021-10-01 11:55:41
Назвала афроамериканцев неграми?
Неравнодушный
2021-10-01 11:45:49
Это ж надо до такого додуматься, совсем дура, наверно.
Козьма
2021-10-01 11:21:23
Что хоть пишут экстремисты ? Может по существу ?
Беня
2021-10-01 12:58:04
Козьма, шо? плохому тебя научить? Перебьешься :)
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