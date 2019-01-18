Жительница Карелии пострадала в ДТП в Вытегре

Авария произошла накануне в Вологодской области.

По данным МВД по области, 17 января в 19.40 на пересечении улиц Советский проспект – Цюрупы в городе Вытегра произошло ДТП.

По предварительным данным, женщина Карелии 1985 года рождения управляя автомобилем Kia Picanto не предоставила преимущество в движении и столкнулась с Nissan Terrano, которым управлял мужчина 1980 года рождения.

"В результате ДТП водитель автомобиля Kia с травмами лечится амбулаторно", - отметили в ведомстве.