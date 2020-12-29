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Жительница Карелии потеряла 200 тысяч рублей, разгласив секретный код

Новости. Общество
08:05, 30 Декабря 2020
фото: pixabay
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Злоумышленники используют популярные сайты объявлений для обмана жителей республики, сообщили в МВД Карелии.

В неприятную ситуацию попала 49-летняя жительница Медвежьегорского района. Попытка продать в интернете угольный фильтр обернулась для неё потерей 198 тыс. рублей. Она предоставила лжепокупателю номер своей банковской карты, а затем отправила ему СМС-код, который никому нельзя сообщать. Женщина была вынуждена обратиться за помощью в правоохранительные органы.

Также в полицию обратился 42-летний житель Петрозаводска. Мужчина рассказал стражам порядка, что собирался купить себе профессиональные коньки. Спустя время петрозаводчанин нашёл в интернете подходящий для него и по характеристикам, и по цене вариант. Написал продавцу. В СМС-переписке пострадавший и его виртуальный собеседник договорились о том, что коньки обойдутся жителю карельской столицы в 17 тыс. рублей. После чего петрозаводчанин перевёл оговорённую сумму владельцу объявления. Однако удостовериться, получены ли деньги, покупатель так и не смог. Продавец перестал выходить на связь.

Злоумышленники ввели в заблуждение и 60-летнего петрозаводчанина. Житель карельской столицы рассказал полицейским, что решил найти нового хозяина своей кофе-машине. Разместил объявление о продаже в интернете. На него практически сразу откликнулся покупатель. Неизвестный позвонил продавцу и сообщил, что готов взять товар за 41 тыс. рублей. После чего он написал владельцу объявления сообщение с просьбой предоставить номер его банковской карты для оплаты. А затем попросил сообщить секретный СМС-код, который пришёл петрозаводчанину. Как только мужчина отправил эти данные своему собеседнику, с его счёта были списаны 66 тыс. рублей. А сам потенциальный покупатель отключил мобильный телефон.

В настоящий момент по всем фактам мошенничества стражи порядка устанавливают обстоятельства произошедшего, после чего будут приняты процессуальные решения.

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