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Жительница Карелии позарилась на имущество подруги и попала под уголовную статью

Новости. Криминал
16:36, 15 Октября 2021
фото: © ИТАР-ТАСС, архив

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Поход в бар обернулся для жительницы Питкярантского района потерей смартфона и, возможно, дружбы.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию Питкярантского района с заявлением о краже обратилась 35-летняя горожанка, сообщившая о краже мобильного телефона стоимостью почти 13 тысяч рублей — кто-то похитил его в баре, где потерпевшая отдыхала с подругой.

Полицейские установили, что телефон украла та самая подруга — 24-летняя местная жительница. Она дала признательные показания и рассказала, что увидела, как приятельница обронила смартфон в баре, но возвращать владелице не стала, оставив гаджет себе. Смартфон в итоге изъяли полицейские.

Уголовное дело возбуждено по статье «кража». Фигурантке грозит до двух лет лишения свободы.

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Комментарии

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комба
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