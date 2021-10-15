Жительница Карелии позарилась на имущество подруги и попала под уголовную статью

Поход в бар обернулся для жительницы Питкярантского района потерей смартфона и, возможно, дружбы.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию Питкярантского района с заявлением о краже обратилась 35-летняя горожанка, сообщившая о краже мобильного телефона стоимостью почти 13 тысяч рублей — кто-то похитил его в баре, где потерпевшая отдыхала с подругой.

Полицейские установили, что телефон украла та самая подруга — 24-летняя местная жительница. Она дала признательные показания и рассказала, что увидела, как приятельница обронила смартфон в баре, но возвращать владелице не стала, оставив гаджет себе. Смартфон в итоге изъяли полицейские.

Уголовное дело возбуждено по статье «кража». Фигурантке грозит до двух лет лишения свободы.