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Новости. Криминал
11:33, 13 Июня 2019
фото: © AP Photo/Hussein Malla

Жительница Карелии предстанет перед судом за кражу денег у собутыльника

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Женщина украла с карты знакомого около 30 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

В октябре 2018 года жительница Кеми вместе с сожителем гостила у нового знакомого из кафе. Женщина попросила у хозяина дома немного денег в долг.  Мужчина дал ей свою карту и сообщил пин-код.

Когда компания хорошо выпила, женщина воспользовалась случаем и украла карту. Позже она пользовалась ей в магазинах. 

Ущерб составил 29 тысяч рублей.

Максимальное наказание – срок до шести лет.

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Комментарии

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кир
2019-06-13 11:51:26
Нашенское, родное. Про это и надо писать. Какая там Украина или Сирия? Не знаем мы их. А пьянство видим и чувствуем каждый день и далеко ходить не надо.
Гость
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