Жительница Карелии предстанет перед судом за кражу денег у собутыльника

Женщина украла с карты знакомого около 30 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

В октябре 2018 года жительница Кеми вместе с сожителем гостила у нового знакомого из кафе. Женщина попросила у хозяина дома немного денег в долг. Мужчина дал ей свою карту и сообщил пин-код.

Когда компания хорошо выпила, женщина воспользовалась случаем и украла карту. Позже она пользовалась ей в магазинах.

Ущерб составил 29 тысяч рублей.

Максимальное наказание – срок до шести лет.