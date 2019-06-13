Жительница Карелии предстанет перед судом за кражу денег у собутыльника

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Женщина украла с карты знакомого около 30 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.
В октябре 2018 года жительница Кеми вместе с сожителем гостила у нового знакомого из кафе. Женщина попросила у хозяина дома немного денег в долг. Мужчина дал ей свою карту и сообщил пин-код.
Когда компания хорошо выпила, женщина воспользовалась случаем и украла карту. Позже она пользовалась ей в магазинах.
Ущерб составил 29 тысяч рублей.
Максимальное наказание – срок до шести лет.
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