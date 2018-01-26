Жительница Карелии пыталась провезти через границу почти 40 килограммов масла и сыра

Почти 34 кило продуктов вернулись на родину в Финляндию.

Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, 25 января жительница Сортавалы, возвращаясь из Финляндии через МАПП "Вяртсиля", везла очень много продуктов.

В ручной клади гражданки были молочные продукты (сыр, масло сливочное в ассортименте: 66 наименований) общим весом 38 кг 900 г. Тем самым была превышена разрешенная норма ввоза готовой продукции животного происхождения одним физическим лицом на 33 кг 900 г, что является нарушением требований действующего ветеринарного законодательства РФ и Таможенного союза.

На продукцию, перевозимую свыше установленного лимита ввоза (5 кг), отсутствовало разрешение Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору на ввоз и ветеринарные сопроводительные документы. Ответственность за данное нарушение предусмотрена ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ.

Был составлен протокол об административном правонарушении, излишки продукции (а это 36 упаковок масла Valio и 25 упаковок сыра Arki Juusto и Oltermanni) общим весом 33 кг 900 г владелице пришлось вернуть в Финляндию.

Кроме того, по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении ей придется заплатить штраф в размере 500 рублей.