Жительница Карелии решила избавиться от сожителя, обвинив его в краже

Женщину крупно оштрафовали за ложный донос в отношении гражданского супруга, пишет прокуратура Карелии.

Прокуратура Лахденпохского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 41-летней жительницы Лахденпохьи.



Ее признали виновной в ложном доносе. Во время расследования удалось установить, что в дежурной части полиции женщина написала заявление на своего сожителя, обвинив его в краже денег с ее банковских карт.



Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос женщину предупреждали. Правоохранителям удалось доказать, что гражданский муж ее денег не брал.

В суде женщина во всем призналась и раскаялась. Ее приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в прокуратуре Карелии.