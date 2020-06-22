Жительница Карелии сбежала из магазина с палкой колбасы ради жажды впечатлений

В полицию поступило заявление от работников одного из сетевых магазинов, сообщили в МВД Карелии.

По их словам, в магазине одна из покупательниц выбирала товар. Положив что-то из продуктов в корзину, женщина спрятала палку колбасы и фарш в свою сумку. После чего прошла через кассу, оплатив только часть покупок.



Продавцы последовали за покупательницей на улицу, где пытались убедить ее вернуть или оплатить товар. Завязалась перепалка. Женщина сбежала.



Оперативники установили подозреваемую – 58-летнюю сегежанку. В полиции она пояснила, что приехала в гости к родственникам. В качестве цели своего поступка обозначила жажду сильных впечатлений и отсутствие нужной суммы на счету.

Возбуждено уголовное дело.

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