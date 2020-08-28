Жительница Карелии сдала нерадивого сына в полицию

В Кемском районе молодой человек осужден за хищение денег у матери, сообщили в прокуратуре Карелии.

В начале июня 18-летний юноша украл у спящей матери банковскую карту и списал с нее 17 тысяч рублей. Деньги он потратил по своему усмотрению, в том числена оплату онлайн-игры.



Обнаружив пропажу спустя несколько недель, женщина сама обратилась в полицию с заявлением о привлечении сына к ответственности.



В ходе судебного заседания было установлено, что юноша не учится, не работает, склонен к злоупотреблению спиртными напитками.

Суд приговорил молодого человека к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год условно.