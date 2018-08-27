Жительница Карелии собрала коллекцию из ста заварных чайников

Газета Пряжинского района "Наша жизнь" написала про жительницу поселка Матросы, которая более 20 лет собирает чайники.

По данным издания, коллекция Натальи Федоровны насчитывает более 100 экземпляров чайников, привезенных из разных городов России и зарубежных стран.

"Родоначальник коллекции (небольшой заварник в виде уютного домика, приобретенный в Петрозаводске) выглядит довольно скромно и выполняет роль копилки", - отмечает газета.

Есть в коллекции чайники, которые можно использовать по целевому назначению, есть декоративные экземпляры – такие, как: миниатюрная лампа-чайник из Египта или светильник в виде чайников.

"Чайник-клоун, сделанный в Англии, привлекает внимание своим новомодным галстуком в виде новогодней елки. Два заварника похожи на ароматные кусочки голландского сыра, в которых поселились непоседливые мышата. Есть чайнички в виде животных (толстой мыши с мышонком и медузы), в виде ягод и овощей (темно-фиолетовый чайничек похожий на сочную ежевику и несколько красновато-оранжевых чайников, напоминающих спелые тыквы). Есть чайники, сделанные в виде плиты в доме у радушной хозяйки, где все шкварчит и варится и всегда в достатке румяных пирогов", - пишет "Наша жизнь".

Кроме того, в коллекции Натальи Федоровны есть чайники-пирожные, чайники-трюмо, чайники в виде пеньков, на которых проросли грибы, косметичек, диванов, камина, глобуса, черепахи, песика-шерифа со звездой и совушки.

"Наверное, самый оригинальный чайник из коллекции — это заварник, сделанный по мотивам отрывка из сказки Пушкина "О царе Салтане" о белке-затейнице, которая живет в хрустальном доме и грызет драгоценные орехи. Вот и у меня в одном из чайничков поселилась такая белочка. А есть влюбленная пара, недавно привезенная из Анапы. Сначала у нас появилась сердитая и одинокая хохлушка, но мы нашли ей жениха-грузина, и ситуация резко изменилась — вот она теперь какая радостная. Возможно, еще один чайничек, который украсит коллекцию, в скором времени привезет внук из Испании", — поделилась Наталья Федоровна.