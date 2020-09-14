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Жительница Карелии сорвала куш, купив новую сим-карту

Новости. Криминал
10:56, 15 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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Полицией Сегежи установлена подозреваемая в краже денег с банковского счета, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть обратился 70-летний местный житель. Мужчина хранил накопления на счете в банке. А когда ему понадобились деньги, оказалось, что 200 тысяч рублей похищены.

Была установлена 28-летняя подозреваемая – жительница Костомукши. Она пояснила полицейским, что приобрела сим-карту и вскоре выяснила, что к этому номеру привязан чей-то банковский счет.

На протяжении полугода женщина небольшими суммами стала переводить себе чужие деньги. Она оплачивала свои покупки, а также возвращала долги за счет пенсионера. И в итоге похитила 200 тысяч рублей заявителя.

Возбуждено уголовное дело.

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