Жительница Карелии сорвала куш, купив новую сим-карту

Полицией Сегежи установлена подозреваемая в краже денег с банковского счета, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть обратился 70-летний местный житель. Мужчина хранил накопления на счете в банке. А когда ему понадобились деньги, оказалось, что 200 тысяч рублей похищены.

Была установлена 28-летняя подозреваемая – жительница Костомукши. Она пояснила полицейским, что приобрела сим-карту и вскоре выяснила, что к этому номеру привязан чей-то банковский счет.



На протяжении полугода женщина небольшими суммами стала переводить себе чужие деньги. Она оплачивала свои покупки, а также возвращала долги за счет пенсионера. И в итоге похитила 200 тысяч рублей заявителя.



Возбуждено уголовное дело.