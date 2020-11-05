Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Соцсети: В Петрозаводске мужчина и женщина живут в старом микроавтобусе у помойки 6
Сегодня 09:44
Новый-старый троллейбус из Москвы вышел на линию в Петрозаводске 5
05.11.2020 16:54
Крупный пожар произошел в деревянном доме в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО) 3
05.11.2020 13:58
Число умерших от коронавируса в Карелии увеличилось до 57 человек
Сегодня 09:05
Ушел из жизни бывший главный архитектор Петрозаводска 2
05.11.2020 14:02
Еще 168 человек заразились COVID-19 в Карелии
Сегодня 09:13

Селянка в Карелии из незапертой квартиры взяла банковскую карту и отправилась пропивать чужие деньги

Новости. Происшествия
11:20, 06 Ноября 2020
фото: © Дмитрий Серебряков/ТАСС
Загрузка...

В Олонецком районе женщина хотела попросить в долг, но обстоятельства сильно откорректировали ситуацию, сообщили в МВД по Карелии.

В полицию Олонецкого района обратилась 41-летняя местная жительница. Она сообщила, что из ее квартиры пропала банковская карта, а затем кто-то снял со счета 540 рублей.

Как выяснилось, пока женщина была на работе, на ее телефон пришло уведомление: кто-то оплатил товары в магазине ее банковской картой. По возвращении домой она обнаружила, что входная дверь открыта, а карты на месте нет.

Полицейские установили, что к хищению причастна 36-летняя местная жительница. Она призналась, что в тот день пришла к женщине, чтобы попросить денег в долг. Дома никого не было, дверь была закрыта, но не на ключ. Потому подозреваемая решила зайти в квартиру и поискать что-либо ценное. Банковская карта лежала на виду, она ее забрала и отправилась за спиртным.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ткачев
2020-11-06 11:58:19
Пред женщиной два пути: или героическое материнство или приятное свинство.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.11.2020, 12:21
Петрозаводчане интересуются у властей Петрозаводска, есть ли какая-либо логика при установке ограждений
04.11.2020, 21:40
В интернете появилось фото располневшей Анастасии Заворотнюк
04.11.2020, 14:10
Шесть автомобилей столкнулись на проспекте в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
02.11.2020, 10:28
Появились кадры с места страшного ДТП в Петрозаводске, где погибли три человека (ФОТО)
03.11.2020, 14:15
В список самых состоятельных граждан Финляндии попали четверо русских
05.11.2020, 11:14
Пенсионерам в Петрозаводске и Кондопоге разрешено посещать магазины всего три раза в неделю

Аналитика

05.11.2020 16:17
Капитал
Готов ли ваш иммунитет к вирусной атаке?
Каждый день поступает тревожная информация о числе заболевших коронавирусной инфекцией.
Дежавю 1
05.11.2020 15:43
Перемен требуют наши глаза! 4
05.11.2020 09:45
Батюшка, наденьте маску! 10
02.11.2020 11:17
Движение вверх
30.10.2020 15:25
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 6
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 12
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»