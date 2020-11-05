Селянка в Карелии из незапертой квартиры взяла банковскую карту и отправилась пропивать чужие деньги

В Олонецком районе женщина хотела попросить в долг, но обстоятельства сильно откорректировали ситуацию, сообщили в МВД по Карелии.

В полицию Олонецкого района обратилась 41-летняя местная жительница. Она сообщила, что из ее квартиры пропала банковская карта, а затем кто-то снял со счета 540 рублей.



Как выяснилось, пока женщина была на работе, на ее телефон пришло уведомление: кто-то оплатил товары в магазине ее банковской картой. По возвращении домой она обнаружила, что входная дверь открыта, а карты на месте нет.

Полицейские установили, что к хищению причастна 36-летняя местная жительница. Она призналась, что в тот день пришла к женщине, чтобы попросить денег в долг. Дома никого не было, дверь была закрыта, но не на ключ. Потому подозреваемая решила зайти в квартиру и поискать что-либо ценное. Банковская карта лежала на виду, она ее забрала и отправилась за спиртным.



Возбуждено уголовное дело. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.