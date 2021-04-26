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В Карелии виновница пожара, в котором погибли три человека, получила два года колонии с отсрочкой

Новости. Криминал
18:20, 27 Апреля 2021
фото: © EPA/MAHER ALAWAMI
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Кондопожский городской суд приговорил к лишению свободы женщину, от сигареты которой загорелся дом и погибли люди, но предоставил ей отсрочку до совершеннолетия ребенка, сообщили на сайте судебной инстанции.

Кондопожский городской суд признал жительницу Спасской Губы виновной в пожаре и гибели трех человек.

Суд установил, что в марте 2020 года осужденная курила в подъезде деревяннаго многоквартирного дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Затем она выронила сигарету и, не убедившись, что та полностью потухла, покинула подъезд.

От тлеющей сигареты начался пожар, в результате чего деревянный дом полностью сгорел. В огне погибли три человека, кроме того, было уничтожено имущество на общую сумму около 3 миллионов 400 тысяч рублей.

Местная жительница была признана виновной в уничтожении чужого имущества и причинении смерти по неосторожности, путем частичного сложения наказаний суд приговорил её к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. При этом реальное лишение свободы отсрочено до достижения ребенком осужденной 14-летнего возраста. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Приговор суда вступил в законную силу.

В 2020 году мы писали о страшном пожаре в Спасской Губе, унесшей жизни трех человек.

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