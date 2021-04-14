Жительница Карелии, вылившая на полицейского таз грязной воды, пойдет под суд

В Кеми местная жительница, которая обматерила полицейского и облила его грязной водой, предстанет перед судом, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в марте старший инспектор группы по делам несовершеннолетних отделения МВД по Кемскому району совместно с представителями отдела по делам несовершеннолетних прибыла в квартиру, где проживает семья, находящаяся в зоне социального риска, в связи с тем несовершеннолетние дети предоставлены самим себе.

В тот момент, когда сотрудник полиции вошла в квартиру, находившаяся там женщина вылила на нее таз с грязной водой, а затем публично высказала в ее адрес нецензурные и оскорбительные выражения.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде исправительных работ на срок до одного года.