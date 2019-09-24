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Новости. Общество
17:40, 24 Сентября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Григорий Сысоев

Жительница Карелии взяла кредит почти на 100 тысяч рублей и "сбежала"

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Женщину объявили в розыск и нашли в квартире подруги, сообщили на сайте управления судебных приставов по Карелии.

Женщина задолжала кредитному потребительскому кооперативу 94 тысячи рублей.

Долгое время должница скрывалась от судебных приставов-исполнителей, поэтому была объявлена в розыск. 

Из места проживания, который гражданка указала, когда оформляла кредит, она съехала, а жители поселка и соседи ничего не знали о ее местонахождении.

Далее выяснилось, что с мужем она в официальном разводе, а вот адрес проживания ее матери в Петрозаводске удалось установить. Мать сказала судебным приставам, что давно не видела дочь.

Разыскники установили, что с ноября 2018 года по февраль 2019 года должница работала продавцом и  указала адрес подруги в Петрозаводске.

Должницу нашли. 

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