Жительница Карелии взяла кредит почти на 100 тысяч рублей и "сбежала"

Женщину объявили в розыск и нашли в квартире подруги, сообщили на сайте управления судебных приставов по Карелии.

Женщина задолжала кредитному потребительскому кооперативу 94 тысячи рублей.

Долгое время должница скрывалась от судебных приставов-исполнителей, поэтому была объявлена в розыск.

Из места проживания, который гражданка указала, когда оформляла кредит, она съехала, а жители поселка и соседи ничего не знали о ее местонахождении.



Далее выяснилось, что с мужем она в официальном разводе, а вот адрес проживания ее матери в Петрозаводске удалось установить. Мать сказала судебным приставам, что давно не видела дочь.



Разыскники установили, что с ноября 2018 года по февраль 2019 года должница работала продавцом и указала адрес подруги в Петрозаводске.

Должницу нашли.