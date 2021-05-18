Жительница Карелии задолжала за коммунальную услугу, которую ей никто не оказывал

В Сегежском районе суд встал на сторону местной жительницы, потребовавшей освободить её от долга за вывоз мусора, который никто никогда не вывозил, сообщили на сайте местной судебной инстанции.

Жительница одного из поселков Сегежского района обратилась в суд с просьбой освободить её от задолженности по платежам за вывоз мусора.

Выяснилось, что мусор у истицы никто никогда не вывозил, несмотря на то, что в поселке есть организация, оказывающая населению эту услугу. При этом женщине регулярно приходит счет за вывоз твердых бытовых отходов.

На этом основании суд удовлетворил иск и постановил освободить женщину от оплаты долга.