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Жительница Ленобласти получила условный срок за попытку продать наркотики в Карелии

Новости. Криминал
18:40, 16 Февраля 2022
фото: © Сергей Мальгавко / ТАСС

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В Лахденпохском районе осудили женщину за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, сообщается на сайте районного суда.

Лахденпохский районный суд вынес приговор в отношении ранее несудимой жительницы Ленинградской области 1996 года рождения за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

С учетом полного признания вины, совокупности смягчающих обстоятельств, в том числе оказание содействия правоохранительным органам в изобличении иных лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств, жительнице Ленобласти назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 30 тысяч рублей.

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Комментарии

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poiu
2022-02-16 19:14:08
Очень странно, видно чья то волосатая лапа была
кир
2022-02-16 18:59:14
Это не наказание, бестолочи.
Гость
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