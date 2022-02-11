Жительница Ленобласти получила условный срок за попытку продать наркотики в Карелии

В Лахденпохском районе осудили женщину за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, сообщается на сайте районного суда.

Лахденпохский районный суд вынес приговор в отношении ранее несудимой жительницы Ленинградской области 1996 года рождения за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

С учетом полного признания вины, совокупности смягчающих обстоятельств, в том числе оказание содействия правоохранительным органам в изобличении иных лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств, жительнице Ленобласти назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 30 тысяч рублей.