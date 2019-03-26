Жительница Медвежьегорска попала под следствие за "оправдание терроризма"

Управление ФСБ по Карелии возбудило уголовное дело в отношении жительницы Медвежьегорска за комментарии в социальных сетях.

"Следственным отделением УФСБ по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России в отношении жительницы Медвежьегорска, которая в ноябре 2018 года разместила в общем доступе одной из социальных сетей материалы, содержащие публичное оправдание терроризма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что преступное деяние было задокументировано сотрудниками ФСБ и центра по противодействию экстремизму МВД Карелии в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий по выявлению лиц, осуществляющих, с использованием сети Интернет, публичное оправдание терроризма.

"Проведенным лингвистическим исследованием на стадии доследственной проверки в комментариях подозреваемой выявлены «признаки оправдания идеологии совершения взрывов, поджогов или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека", - отмечается в сообщении.

В итоге 20 марта по месту жительства подозреваемой сотрудниками силовых структур, на основании санкции Петрозаводского городского суда был проведен обыск, в результате которого получены доказательства её причастности к совершению вменяемых ей противоправных деяний, пишут в ФСБ.

Указывается, что подозреваемая при участии адвоката дала признательные показания, свидетельствующие об умышленном характере совершения ей противоправного деяния, оправдывающего террористическую деятельность.

С учетом личности подозреваемой и наличия малолетнего ребёнка органами безопасности в отношении неё избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Наказание за данное преступление предусматривает штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 5 лет.

В социальной сети "ВКонтакте" "Медвежьегорск: команда жителей. Перезагрузка" сообщается, что девушке предложили написать явку с повинной, если она хочет избежать серьезного наказания. В конце марта ей уже должны предъявить обвинение.

"Меня обвиняют в оправдании терроризма из-за моего комментария во "ВКонтакте", я написала под одним постом, в том числе о том, что Жлобицкий — герой. Я не имела в виду, что он герой из-за того, что совершил данный акт, я хотела сказать, что он пожертвовал жизнью ради своих идей", — цитируются слова Мурановой в паблике.

В октябре 2018 года в тамбуре здания УФСБ России по Архангельской области произошел взрыв.

В результате происшествия погиб 17-летний местный житель Олег Жлобицкий, который пронес в здание самодельное взрывное устройство. Различные ранения получили трое сотрудников УФСБ.