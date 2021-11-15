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Жительница Петрозаводска инвестировала в мошенников более двух миллионов рублей

Новости. Общество
07:15, 19 Ноября 2021
фото: https://pixabay.com/

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Мошенники предложили петрозаводчанке попробовать свои силы в инвестировании и лишили ее двух миллионов рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 49-летней петрозаводчанки о мошенничестве. Женщина, поверив обещаниям высокой прибыли, перевела не только собственные, но и кредитные средства на незнакомые ей счета различных банков.

В своем заявлении она указала, что ответила на телефонный звонок с неизвестного номера. Мужчина представился специалистом банка и предложил попробовать свои силы в инвестировании. Якобы банк, который он представляет, предлагает выгодные вложения в ценные бумаги, сопровождение сделок и высокую прибыль на всех этапах. Озвученные телефонным собеседником условия и минимальные финансовые риски показались заявительнице приемлемыми, она выразила согласие для участия в биржевых торгах.

Сперва телефонный лжеспециалист предложил перевести 12 тысяч рублей для открытия счета. Женщина направила деньги на продиктованный ей счет электронного кошелька. На следующий день псевдоспециалист банка по телефону попросил совершить еще один платеж. Петрозаводчанка совершила перевод 100 тысяч рублей на продиктованный номер.

Через некоторое время мошенник вновь связался с заявительницей и озвучил новые условия. По его словам для получения прибыли необходимо внести крупную денежную сумму. Так как своих накоплений у горожанки не осталось, она отправилась в банк и оформила кредит. После чего по указанию злоумышленника обналичила денежные средства и перевела их на продиктованный ей номер банковской карты физического лица.

Это несоответствие не показалось ей странным. Поэтому, когда на следующий день те же «специалисты банка» озвучили новую сумму, которую срочно следовало разместить на «инвестиционном счете», чтобы предотвратить блокирование ранее направленных средств, она оформила еще два кредита. Петрозаводчанка, не задумываясь, сняла деньги и перевела 750 тысяч рублей на карту незнакомца.

Лишь после того как звонки прекратились, женщина поняла, что общалась с мошенниками. Она перевела неизвестным ей лицам более чем 2 340 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.

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