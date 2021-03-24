Жительница Петрозаводска, мечтавшая научиться рисовать, попалась на удочку мошенникам

Петрозаводчанка заплатила за курсы рисования, но лишилась денег, рассказали в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 30-летняя горожанка с заявлением о хищении средств. Инцидент произошел после общения в популярной соцсети, где, листая ленту новостей, пользовательница увидела рекламу курсов по обучению рисованию.

Занятия должны были проводиться в карельской столице, а плата за курс составила 4 тысячи рублей. Списавшись с администратором этого сообщества, женщина утвердилась в желании войти в новый набор обучающихся, поэтому без сомнений оплатила занятия переводом на некую банковскую карту. Однако после того, как подтверждение оплаты было переслано организатору, тот перестал выходить на связь.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства и проводят проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.