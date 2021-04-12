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Жительница Петрозаводска обворовала гостеприимных друзей

Новости. Криминал
18:00, 13 Апреля 2021
фото: © womanadvice.ru
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После вечеринки хозяева застолья потеряли и телефон, и подругу, сообщили в МВД Карелии.

На прошлой неделе в полицию Петрозаводска обратился 33-летний гражданин и сообщил о пропаже телефона стоимостью более 14 тысяч рублей.

Заявитель рассказал, что он с гражданской супругой устроил дома вечеринку и пригласили знакомых. Не рассчитав дозу алкоголя, хозяин заснул, а когда проснулся, то обнаружил пропажу телефона.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастна 23-летняя подруга сожительницы потерпевшего. По версии следствия, она украла мобильный телефон и продала его.

По статье "кража" возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.

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