Жительница Петрозаводска оформила на себя 6 кредитов и перевела деньги мошенникам

В полицию Петрозаводска обратилась 60-летняя горожанка, ставшая жертвой мошенников.

Как рассказала женщина, ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником уголовного розыска, и сообщил. Что кто-то пытается взять на нее кредит.

Далее все шло по знакомому сценарию Женщину убедили, что спасение ее сбережений состоит в том, чтобы перевести их на неизвестные номера. В мессенджере собеседник перевел пенсионерке якобы фотографии служебного удостоверения, а также «листы уголовного дела».

Пенсионерка сначала перевела неизвестным свои накопления — 75 тысяч рублей, затем набрала кредитов и микрозаймов на 440 тысяч рублей, а еще 30 тысяч одолжила у родственников.

Когда в конце концов женщина позвонила, чтобы уточнить, задержаны ли преступники, собеседник рассмеялся в ответ и сказал, что свои деньги пенсионерка больше не увидит.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «мошенничество».