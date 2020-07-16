Жительница Петрозаводска оплатила почти миллионный долг мужа, чтобы сохранить для семьи дом

Семья из-за долгов супруга могла потерять участок земли и построенные на нем дом и баню, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

В отделении судебных приставов по работе с физическими лицами №2 Петрозаводска УФССП по Карелии на исполнении находилось производство в отношении петрозаводчанина о взыскании задолженности в пользу физического лица – более 900 тысяч рублей. По данным Росреестра, должнику на праве собственности принадлежит недвижимое имущество – участок земли и построенные на нем дом и баня. Поскольку собственность у должника и его жены долевая, по ½ доли, то судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на долю мужчины.

Супруге должника предложили выкупить долю мужа в счет погашения долга, чтобы имущество осталось в семье, а долговые обязательства выполнены. Она согласилась, внесла необходимую сумму. Женщина оплатила и штраф в 63 тысячи рублей за несоблюдение должником срока добровольного исполнения решения суда, и расходы по оценке имущества в размере 10 тысячи рублей.

Ранее приставы Карелии получили долг с алиментщика, уехавшего в Санкт-Петербург.