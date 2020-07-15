Приставы Карелии нашли и получили долг с алиментщика, уехавшего в Санкт-Петербург

Житель Карелии, который переехал в Санкт-Петербург, выплатил более 200 тысяч рублей алиментов, а также рассчитался с долгами по административным штрафам, сообщили в УФССП Карелии.

В Питкярантском районе местный житель задолжал своему ребенку алиментов на сумму 240 тысяч рублей, а также имел задолженность 10 тысяч рублей за различные административные штрафы.

Исполнительное производство в отношении должника поступило в отдел судебных приставов по Питкярантскому району. Судебный пристав начал поиски неплательщика и с помощью соцсетей смог найти его в Санкт-Петербурге.

Должник сообщил, что, несмотря на переезд, готов расплатиться с долгами.

Обещание алиментщик сдержал и оплатил одномоментно и задолженность по 20 административным штрафам, предоставив судебному приставу-исполнителю квитанции в качестве подтверждения, и долг по алиментам.