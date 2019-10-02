Жительница Петрозаводска опубликовала в соцсети "крик души водителям от пешеходов"

Жительница столицы Карелии Татьяна Колганова опубликовала в социальной сети "ВКонтакте" обращение в водителям.

"Крик души водителям от пешеходов. Уважайте не только себя, но и других. Вы сидите в теплой машине, у вас сухие ноги, и дождь вас не заливает. Шла сегодня по двору, весь тротуар - одна сплошная лужа, неизвестной глубины. В одной руке два пакета с продуктами, в другой - зонт, ноги мокрые чуть ли не по колено", - написала Татьяна Колганова в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

По словам жительницы, проехавшая сзади машина окатила ее с головы до ног.

"Хотелось плакать. Будьте вежливы и в отношении к пешеходам, поймите, что в такой ситуации могут оказаться и ваши близкие. Здоровья тому "вежливому"водителю", - добавила она.