Жительница Петрозаводска, победившая в пьяной потасовке, прихватила себе трофей

Ночная стычка между двумя пьяными женщинами в Петрозаводске закончилась грабежом, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление о грабеже. Ночью неизвестная женщина похитила женскую сумку у 42-летней заявительницы. Ущерб превысил 1900 рублей.

Оперативники выяснили, что незадолго до этого между двумя незнакомыми женщинами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт.

Одна из участниц конфликта потеряла равновесие и упала. Ее состоянием воспользовалась соперница – ранее судимая 50-летняя жительница карельской столицы. Она открыто похитила сумку и скрылась. Полицейские разыскали ее и изъяли похищенное имущество.

Возбуждено уголовное дело.