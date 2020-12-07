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Жительница Петрозаводска, победившая в пьяной потасовке, прихватила себе трофей

Новости. Происшествия
09:36, 08 Декабря 2020
фото: © shutterstock.com
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Ночная стычка между двумя пьяными женщинами в Петрозаводске закончилась грабежом, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление о грабеже. Ночью неизвестная женщина похитила женскую сумку у 42-летней заявительницы. Ущерб превысил 1900 рублей.

Оперативники выяснили, что незадолго до этого между двумя незнакомыми женщинами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт.

Одна из участниц конфликта потеряла равновесие и упала. Ее состоянием воспользовалась соперница – ранее судимая 50-летняя жительница карельской столицы. Она открыто похитила сумку и скрылась. Полицейские разыскали ее и изъяли похищенное имущество.

Возбуждено уголовное дело.

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