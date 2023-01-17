Жительница Петрозаводска пострадала в столкновении двух автомашин Volkswagen

Утром 27 января на улице Луначарского в Петрозаводске произошла дорожная авария.

В пятницу, 27 января, в 08.22, на улице Луначарского не поделили дорогу два автомобиля Volkswagen.



Как нам рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска, за рулем одной иномарки была женщина 1985 года рождения, второй - мужчина 1977 года рождения.



Пострадала женщина второго автомобиля, также 1977 года рождения. Ей оказана помощь медиков.