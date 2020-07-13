Жительница Петрозаводска "потеряла" 9 тысяч рублей при покупке билета на междугородный автобус

Полицией Петрозаводска проводится проверка по факту дистанционного мошенничества, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратилась 23-летняя девушка. Она сообщила, что с ее карты были незаконно списаны более 9 тысяч рублей.

Как выяснилось, девушка решила помочь знакомому, который уехал в другую страну. Он попросил заказать для него билет на один из междугородных автобусов. Петрозаводчанка нашла подходящий сайт и через него связалась с перевозчиком.

Посредством переписки она получила ссылку для оплаты и ввела данные своей кредитной карты. Ей сообщили, что операция не прошла, и попросили повторить попытку. В итоге девушка взяла другую принадлежащую ей карту и оплатила билет еще раз. Когда ее приятель пришел на вокзал, выяснилось, что автобуса, на котором он должен ехать, не существует.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

Чтобы не испортить отдых или деловую поездку, полиция Карелии рекомендует проявлять бдительность при заказе билетов через интернет. Лучше всего осуществлять покупку через официальные сайты и тщательно проверять информацию о перевозчике.