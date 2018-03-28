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Новости. Общество
08:05, 28 Марта 2018

Жительница Петрозаводска пожаловалась мэру на ночной бар на Пробной

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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник провела прием граждан, в ходе которого ей пожаловались на ночное заведение на улице Пробной, сообщает мэрия.

"Жительница улицы Пробной пожаловалась на заведение, располагающееся по соседству с ее домом. По ночам из бара доносится шум, который мешает жильцам. Глава Петрозаводска поручила сотрудникам администрации направить обращение в адрес органов внутренних дел для разрешения этой ситуации", - говорится в сообщении.

Кроме этого, от горожан поступили вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, строительства и перспектив развития столицы Карелии.

По всем обращениям Ирина Мирошник дала разъяснения и поручения, которые переданы в работу специалистам.

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