Жительница Петрозаводска пожаловалась мэру на ночной бар на Пробной

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник провела прием граждан, в ходе которого ей пожаловались на ночное заведение на улице Пробной, сообщает мэрия.

"Жительница улицы Пробной пожаловалась на заведение, располагающееся по соседству с ее домом. По ночам из бара доносится шум, который мешает жильцам. Глава Петрозаводска поручила сотрудникам администрации направить обращение в адрес органов внутренних дел для разрешения этой ситуации", - говорится в сообщении.

Кроме этого, от горожан поступили вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, строительства и перспектив развития столицы Карелии.

По всем обращениям Ирина Мирошник дала разъяснения и поручения, которые переданы в работу специалистам.