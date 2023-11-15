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Жительница Петрозаводска пожаловалась на неубранную от снега парковку для инвалидов

Новости. Общество
14:23, 17 Ноября 2023
фото: Госкомитет Карелии по жилищному надзору / VK

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В Госкомитет Карелии по жилищному надзору обратилась жительница Кукковки.

В Госкомитет Карелии по жилищному надзору через систему ГИС ЖКХ обратилась жительница многоквартирного дома № 7 по улице Генерала Судакова в Петрозаводске по вопросу наличия неубранного снега на автомобильной парковке со знаком «Инвалид». Об этом рассказали в официальном паблике комитета 17 ноября.

Как сообщили в группе, в адрес управляющей компании ООО «Онегостройсервис», ответственной за содержание общедомового имущества по указанному адресу, направили предостережение о необходимости уборки придомовой территории от снега.

Жилищный инспектор провел выездную проверку и обнаружил, что нарушение было устранено. Придомовая территория в районе парковки находилась в удовлетворительном состоянии, парковочные места для инвалидов от снега очистили.

Ниже на фото: до/после

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