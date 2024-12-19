Жительница Петрозаводска пожаловалась на троллейбусное расписание, которое не соответствует действительности

В местном сообществе опубликовали обращение горожанки.
В сообществе Голиковка-Зарека | Петрозаводск опубликовали обращение жительницы.
«Троллейбусное управление! Зачем вы публикуете расписание движения троллейбусов, если оно не соответствует действительности?», — гласит текст сообщения.
По ее словам, 5 троллейбус по расписанию должен был приехать в 8.18, а по факту поехал в 8.36.
«Или соблюдайте расписание или уберите его с официального сайта, чтобы не вводить в заблуждение горожан!», — написала горожанка.
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