Жительница Петрозаводска пожаловалась на троллейбусное расписание, которое не соответствует действительности

В местном сообществе опубликовали обращение горожанки.

В сообществе Голиковка-Зарека | Петрозаводск опубликовали обращение жительницы.

«Троллейбусное управление! Зачем вы публикуете расписание движения троллейбусов, если оно не соответствует действительности?», — гласит текст сообщения.

По ее словам, 5 троллейбус по расписанию должен был приехать в 8.18, а по факту поехал в 8.36.

«Или соблюдайте расписание или уберите его с официального сайта, чтобы не вводить в заблуждение горожан!», — написала горожанка.