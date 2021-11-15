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Жительница Петрозаводска при обыске у нее на квартире ударила следователя

Новости. Криминал
11:38, 25 Декабря 2021
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Сергей Бобылев

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В Петрозаводске будут судить 30-летнюю женщину за оскорбления и применение насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел.

Как сообщили в Следственном комитете Карелии, в ходе обыска, проводимого в квартире, где находилась женщина, она оскорбила сотрудников следственного управления МВД России по Петрозаводску и ударила следователя рукой в лицо, а другого сотрудника - по телу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Жительнице Петрозаводска грозит до пяти лет лишения свободы.

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Комментарии

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Местечковый блогер
2021-12-25 13:31:29
За мешок картошки. А вот если бы бумажными стаканчиками бросалась...
Новый кир-юха
2021-12-25 13:08:22
Здравствуй 37-ой!
кир
2021-12-25 12:21:23
Какой бабе понравится, что в её тряпках роются незнакомые мужики? :)
Hoвый
2021-12-25 12:20:02
Миску оливье ей в камеру.
Гость
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