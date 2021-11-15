Жительница Петрозаводска при обыске у нее на квартире ударила следователя

В Петрозаводске будут судить 30-летнюю женщину за оскорбления и применение насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел.

Как сообщили в Следственном комитете Карелии, в ходе обыска, проводимого в квартире, где находилась женщина, она оскорбила сотрудников следственного управления МВД России по Петрозаводску и ударила следователя рукой в лицо, а другого сотрудника - по телу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Жительнице Петрозаводска грозит до пяти лет лишения свободы.