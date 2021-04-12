Жительница Петрозаводска проиграла мошенникам на бирже около 3,5 млн рублей

Азартная петрозаводчанка искала возможность заработать в интернете, а отдала аферистам более 3 млн кредитных средств, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратилась 43-летняя жительница Петрозаводска. Она сообщила, что стала жертвой обмана. В свободное от работы время женщина изучала, как можно «зарабатывать на валюте». Затем решила попробовать таким образом увеличить свой доход. В социальной сети она увидела объявление и оставила заявку на участие в биржевых сделках.

Спустя некоторое время с петрозаводчанкой по телефону связалась якобы помощница финансового аналитика. Специалист помогла ей установить на мобильное устройство некую платформу и открыть счёт в электронной платёжной системе. После этого начинающему трейдеру позвонил мужчина. Он представился независимым экспертом и начал сопровождать её в сделках.

Сначала жительница карельской столицы вложила своих 15 тысяч рублей и сразу же смогла вывести 38 тысяч рублей. У горожанки проснулся азарт, она стала повышать ставки. Оформила на себя кредит в размере 710 тысяч в надежде, что сорвёт куш. Решив, что в очередной раз оказалась в плюсе, попыталась перевести себе деньги, но не смогла. Помощник сообщил, что есть определённый лимит для вывода сбережений. Он настоял на том, чтобы она оформила новый кредит в размере 300 тысяч рублей и перевела их на продиктованный банковский счёт. Затем ей посоветовали взять в заём ещё сотни тысяч рублей и вновь повторить вышеуказанную операцию. В результате женщина оформила на себя не менее 5 кредитов на общую сумму 3, 4 млн рублей. Как только она рассталась с этой суммой, организаторы перестали выходить на связь.

Петрозаводчанка решила, что попала на уловку мошенников, и обратилась в полицию. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее житель Карелии перевел на неизвестный счет 450 тысяч рублей и понял, что его обманули.