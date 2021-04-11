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Житель Карелии перевел на неизвестный счет 450 тысяч рублей и понял, что его обманули

Новости. Криминал
17:40, 12 Апреля 2021
фото: © freepik.com/katemangostar
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В Кемском районе мужчина попался на удочку мошенников, убедивших его оформить кредит, сообщили в МВД Карелии.

В кемский отдел МВД поступило заявление от родственницы 46-летнего горожанина. Она узнала, что тот перевёл на неизвестный счёт 450 тысяч рублей.

Как выяснилось, ещё неделю назад на телефон мужчины стали поступать звонки с различных номеров. Сначала ему позвонили якобы из полиции и сообщили, что он стал участником серьёзного разбирательства: работники службы безопасности банка выявили подозрительную активность на его счетах и будто бы сообщили об этом в правоохранительные органы. Собеседник настоятельно рекомендовал выполнять все рекомендации работников финансового учреждения и пообещал держать ситуацию под контролем. Вскоре поступил новый звонок: лжеработник банка предложил мужчине оформить на своё имя кредит в размере 450 тысяч рублей, а затем перевести деньги на специальный счёт. Кемлянин это выполнил, а потом понял, что стал жертвой обмана.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Полиция Карелии напоминает, что ни правоохранители, на работники банков не требуют от граждан что-либо предпринимать со сбережениями. Под такими предлогами действуют исключительно мошенники.

Ранее сообщалось, жители Карелии за 10 дней отдали мошенникам 4,5 миллиона рублей.

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Комментарии

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Неравнодушный
2021-04-12 18:09:34
Для начала, мужик, тебе надо понять, что ты никому не нужен, вообще. Потом у тебя постепенно перестанут пропадать деньги.
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