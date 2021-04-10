Жители Карелии за 10 дней отдали мошенникам 4,5 миллиона рублей

Самым щедрым оказался костомукшанин, который «отзеркалил» банковскую операцию в 1,5 млн рублей, сообщили в МВД Карелии.

С начала апреля в Карелии зарегистрировано более 40 преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Мошенники дистанционным образом похитили у жителей республики свыше 4,5 миллионов рублей. Самый крупный ущерб понёс костомукшанин, который поверил незнакомцу, представившемуся работником банка. Тот заявил, что кто-то оформил миллионный кредит на гражданина и настоятельно рекомендовал выполнить «зеркальную» операцию. Клиент банка поверил требованию лже-менеджера и, оформив долговые обязательства на сумму более полутора миллионов рублей, перевёл на посторонние ресурсы.

Полицейские напоминают – криминальных схем много, а правила безопасности едины. Никогда не следует поддаваться панике и позволять манипулировать собой. Изучив правила финансовой грамотности, вы запомните, что банк самостоятельно предпринимает действия по защите карт и счетов. Также важно уяснить, что настоящие сотрудники органов внутренних дел исключительно по телефонным беседам не привлекают граждан к участию в раскрытии преступлений; не сообщают о фактах уголовного преследования; не просят совершать какие-либо действия, связанные с финансами.

Также правоохранители рекомендуют постоянно напоминать близким, знакомым, коллегам по работе, соседям по даче и лестничной площадке о подобных опасностях.