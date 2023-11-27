Жительница Петрозаводска снова попалась на краже

Добычей 26-летней рецидивистки в этот раз стали мужские ботинки.
В дежурную часть полиции Петрозаводска поступило заявление о краже товара из обувного магазина.
Полицейские установили возможную подозреваемую. Ей оказалась 26-летняя горожанка. Женщина во всем призналась. Она рассказала, что в одном из отделов торгового центра увидела мужские демисезонные ботинки и решила их украсть, чтобы подзаработать. Обувь она убрала в сумку, а затем вынесла из магазина. Продать похищенное петрозаводчанка не успела.
Полицейские установили, что раньше женщина уже привлекалась к ответственности за кражи. В этот раз ущерб составил почти 3 тысячи рублей. Похищенное имущество вернули в магазин.
По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице грозит до двух лет лишения свободы.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание