Жительница Петрозаводска снова попалась на краже

Добычей 26-летней рецидивистки в этот раз стали мужские ботинки.

Полицейские установили возможную подозреваемую. Ей оказалась 26-летняя горожанка. Женщина во всем призналась. Она рассказала, что в одном из отделов торгового центра увидела мужские демисезонные ботинки и решила их украсть, чтобы подзаработать. Обувь она убрала в сумку, а затем вынесла из магазина. Продать похищенное петрозаводчанка не успела.

Полицейские установили, что раньше женщина уже привлекалась к ответственности за кражи. В этот раз ущерб составил почти 3 тысячи рублей. Похищенное имущество вернули в магазин.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице грозит до двух лет лишения свободы.