Жительница Петрозаводска совершила преступление за пять минут

В полицию поступило заявление о недостаче от работников магазина техники и электроники, сообщили в МВД Карелии.
Неизвестной женщине было достаточно пяти минут, чтобы похитить беспроводные наушники и два флеш-накопителя. Она спрятала их под одеждой и сразу же покинула магазин, ущерб от ее действий составил более 15 тысяч рублей.
Оперативники разыскали нарушительницу – ей оказалась 21-летняя петрозаводчанка.
Краденое она успела продать.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее петрозаводчанка обокрала магазин бытовой техники.
Комментарии