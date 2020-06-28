Жительница Петрозаводска совершила преступление за пять минут

В полицию поступило заявление о недостаче от работников магазина техники и электроники, сообщили в МВД Карелии.

Неизвестной женщине было достаточно пяти минут, чтобы похитить беспроводные наушники и два флеш-накопителя. Она спрятала их под одеждой и сразу же покинула магазин, ущерб от ее действий составил более 15 тысяч рублей.

Оперативники разыскали нарушительницу – ей оказалась 21-летняя петрозаводчанка.

Краденое она успела продать.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее петрозаводчанка обокрала магазин бытовой техники.