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Жительница Петрозаводска, спасая свои 100 тысяч, перевела мошенникам почти 4 млн кредитных рублей

Новости. Криминал
12:35, 01 Сентября 2021
фото: © Станислав Красильников / ТАСС

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Очередной жертвой телефонных мошенников стала 47-летняя петрозаводчанка.

В полицию города обратилась 47-летняя горожанка, которая заявила, что была обманута в ходе телефонных разговоров, сообщили в МВД Карелии.

В течение дня ей поступали звонки от незнакомцев. Один из них – якобы сотрудник службы безопасности банка - позвонил первым. По его словам, банковский счёт женщины был скомпрометирован неизвестными, которые получили доступ к проведению финансовых операций от её имени. Для того, чтобы придать своим словам вес, лжеменеджер пообещал, что с ней свяжется сотрудник правоохранительных органов. Следующий звонок последовал незамедлительно, причём на экране телефона высветился петрозаводский номер: псевдо-сотрудник полиции по телефону подтвердил слова предыдущего собеседника и потребовал, во–первых, незамедлительно перевести все доступные средства на счёт в постороннем банке, а, во-вторых, установить «специальную защиту» на телефон. Как будто так он сможет координировать её действия по сохранению финансов.

Не успев опомниться, выполняя требования аферистов, петрозаводчанка оказалась втянутой в схему, которая приводит к финансовым потерям, если вовремя не завершить телефонный разговор. Так, инициативу перехватил третий аферист – лжеменеджер, который направил женщину в несколько банковских учреждений для оформления кредитов.

В результате, петрозводчанка оформила несколько кредитов – на общую сумму 3 900 000 рублей. И перевела их, а также собственные накопления (чуть более 100 000 рублей) на продиктованные ей номера шести банковских карт. Абоненты уверили в том, что именно так она пресечёт попытки мошенников похитить сбережения.

Звонки прекратились. В мессенджере женщине прислали несколько писем, оформленных как официальные документы. В них содержались уведомления о том, что её обязательства перед банками погашены. Только через несколько дней петрозаводчанка поняла, что полученные ею письма - подделка, а информация в них – фальшива, и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ранее более двух с половиной миллионов рублей перевела мошенникам жительница Петрозаводска.

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