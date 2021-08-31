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Более двух с половиной миллионов рублей перевела мошенникам жительница Петрозаводска

Новости. Криминал
08:40, 01 Сентября 2021
фото: © REUTERS/Ilya Naymushin

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Женщина взяла огромные кредиты за три дня непрерывного общения с аферистами, после чего перевела все деньги неизвестным, сообщили в МВД Карелии.

Вечером минувшей пятницы 46-летней жительнице Петрозаводска позвонил якобы сотрудник полиции из Москвы и сообщил, что пойман гражданин, завладевший личными данными петрозаводчанки. «Правоохранитель» сказал, что на воле остались сообщники пойманного, и попросил женщину поучаствовать в их поимке. Для этого надо было никому ничего не рассказывать и следовать инструкциям «работника банка», который вышел на связь после лже-полицейского.

Псевдобанкир рассказал петрозаводчанке, что для того, чтобы поймать преступников, ей необходимо взять как можно больше кредитов, обналичить деньги и перевести их на «безопасные» счета.

Так в течение трех дней, постоянно находясь на связи с мошенниками, жительница Петрозаводска оформила на себя кредиты на общую сумму 2 миллиона 510 тысяч рублей, которые и перевела на посторонние ресурсы. Для убедительности после каждой операции аферисты отправляли женщине скан-копии якобы документов о закрытии вкладов. В конце концов женщину предупредили, что ее якобы вызовут в полицию Петрозаводска, после чего общение прекратилось. Не дождавшись вызова, горожанка сама пошла в полицию, где ей и объяснили, что она обманута мошенниками.

В настоящее время по части 4 статьи: «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере», возбуждено и расследуется уголовное дело.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей Дубенский
2021-09-01 09:25:17
Мошенникам респект. Санитары общества, пылесос для идиотов.
Гость
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