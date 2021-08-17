Жительница Петрозаводска уехала в Санкт-Петербург и пропала

Полиция столицы Карелии разыскивают 31-летнюю женщину, которая пропала в Санкт-Петербурге пять месяцев назад.

Отделом полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску разыскивается без вести пропавшая Анна Г. 1990 года рождения, которая в апреле текущего года уехала в город Санкт-Петербург и её местонахождение до настоящего времени неизвестно, сообщили в МВД республики.

Приметы: на вид 35 лет, среднего телосложения, рост около 170 см, волосы тёмные, глаза голубые.

Полиция просит всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемой, сообщать информацию по номерам телефонов: 8911-409-26-96, (8142) 73-91-54 или 02 (с мобильного -102).

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