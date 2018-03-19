Жительница Петрозаводска ушла с вечеринки с чужим смартфоном

Петрозаводчанку подозревают в краже телефона, произошедшей во время застолья.

Сотрудники карельской полиции установили похитительницу смартфона, сообщает сайт МВД по Карелии.

Инцидент произошел во время вечеринки. Дома у молодого петрозаводчанина собрались гости. Застолье закончилось за полночь. Когда все разошлись, хозяин обнаружил, что пропал его мобильный телефон. Стоимость похищенного составила 19 000 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ.

Сотрудники уголовного розыска установили, кто может быть причастен к исчезновению гаджета. В числе гостей потерпевшего была 20-летняя петрозаводчанка. Именно у нее было изъято похищенное. Девушка, ранее не имевшая проблем с законом, дала признательные показания. Следствие продолжается.