Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
06:40, 19 Марта 2018

Жительница Петрозаводска ушла с вечеринки с чужим смартфоном

По теме

ВИДЕО: Ребенок выбежал под колеса автомобиля в Петрозаводске
19.03.18 07:15
Телефонные мошенники атакуют жителей Петрозаводска
18.03.18 12:09
ВИДЕО: Лобовое столкновение произошло в центре Петрозаводска
18.03.18 10:40
Все новости
Загрузка...

Петрозаводчанку подозревают в краже телефона, произошедшей во время застолья.

 

Сотрудники карельской полиции установили похитительницу смартфона, сообщает сайт МВД по Карелии.

Инцидент произошел во время вечеринки. Дома у молодого петрозаводчанина собрались гости. Застолье закончилось за полночь. Когда все разошлись, хозяин обнаружил, что пропал его мобильный телефон. Стоимость похищенного составила 19 000 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ.

Сотрудники уголовного розыска установили, кто может быть причастен к исчезновению гаджета. В числе гостей потерпевшего была 20-летняя петрозаводчанка. Именно у нее было изъято похищенное. Девушка, ранее не имевшая проблем с законом, дала признательные показания. Следствие продолжается.

По теме

ВИДЕО: Ребенок выбежал под колеса автомобиля в Петрозаводске
19.03.18 07:15
Телефонные мошенники атакуют жителей Петрозаводска
18.03.18 12:09
ВИДЕО: Лобовое столкновение произошло в центре Петрозаводска
18.03.18 10:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2018, 11:01
Жизнь "под снос"
15.03.2018, 12:26
У руководителя Пенсионного фонда Карелии изъяли три охотничьих ружья
14.03.2018, 16:54
В "АвтоВАЗе" рассказали о дизайне нового внедорожника Lada
18.03.2018, 09:05
Первые нарушения зафиксированы на выборах Карелии
13.03.2018, 12:46
ВИДЕО: Водители подрались на кольце в Петрозаводске
14.03.2018, 07:15
В Петрозаводске битвой салютов, кашей и морсом заманивают 18 марта на митинг-концерт

Аналитика

18.03.2018 16:39
Политкухня
"Грязная информационная кампания", или "Выборы идут нормально" 2
В Петрозаводске доверенные лица кандидатов в президенты РФ, члены политических партий поделились своими мыслями о явке в Карелии и избирательной кампании в целом.
Каждый голос – решающий 2
16.03.2018 15:40
"Все меры озвучить не могу, но будем готовы" 1
15.03.2018 12:06
Алексей Бахилин: "Избиратель у нас – требовательный" 3
15.03.2018 11:06
Жизнь "под снос" 5
14.03.2018 11:01
Вся аналитика

Чтиво

07.03.2018 13:27
Личное мнение
Как я к Путину ездила 12
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Карелии грозит биатлонный бум? 2
06.03.2018 14:05
Баба с пакетами 18
01.03.2018 12:49
Когда на душе песенно
01.03.2018 09:56
архив чтиво

Медиа

Выборы президента РФ в Петрозаводске
18.03.2018 20:40
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»