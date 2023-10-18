Жительница Петрозаводска в пьяной ссоре зарезала знакомого и вывела умирать в подъезд

Подозреваемую в убийстве заключили под стражу.
По ходатайству следователя следственного отдела Петрозаводска Следкома Карелии суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 56-летней петрозаводчанки. Ее подозревают в убийстве.
По версии следствия, вечером 16 октября текущего года подозреваемая в состоянии алкогольного опьянения у себя дома поссорилась со знакомым и ударила его ножом. После этого женщина вывела мужчину в подъезд. От полученной раны потерпевший скончался — на следующий день его тело нашли во дворе дома, где все произошло.
Суд счел обоснованным ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку находясь на свободе, подозреваемая могла продолжить преступную деятельность и скрыться от следствия и суда.
В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение в умышленном причинении смерти другому человеку.
В жилище злоумышленницы провели обыск, допросили свидетелей, кроме того были назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, уточнили в пресс-службе Следкома Карелии.
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