Жительница Петрозаводска в пьяной ссоре зарезала знакомого и вывела умирать в подъезд

Подозреваемую в убийстве заключили под стражу.

По ходатайству следователя следственного отдела Петрозаводска Следкома Карелии суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 56-летней петрозаводчанки. Ее подозревают в убийстве.



По версии следствия, вечером 16 октября текущего года подозреваемая в состоянии алкогольного опьянения у себя дома поссорилась со знакомым и ударила его ножом. После этого женщина вывела мужчину в подъезд. От полученной раны потерпевший скончался — на следующий день его тело нашли во дворе дома, где все произошло.



Суд счел обоснованным ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку находясь на свободе, подозреваемая могла продолжить преступную деятельность и скрыться от следствия и суда.

В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение в умышленном причинении смерти другому человеку.

В жилище злоумышленницы провели обыск, допросили свидетелей, кроме того были назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, уточнили в пресс-службе Следкома Карелии.