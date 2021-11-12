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12.11.2021 14:42

Жительница Петрозаводска вонзила другу нож в грудь — от госпитализации он отказался

Новости. Криминал
16:24, 15 Ноября 2021
фото: © shutterstock.com

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В Петрозаводске ссора мужчины и женщины закончилась поножовщиной, сообщили в МВД Карелии.

В полициюПетрозаводска поступил вызов от жительницы города. Она стала свидетелем ссоры между знакомыми, но не смогла остановить ее самостоятельно.

Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска задержали на месте преступления подозреваемую — 29-летнюю петрозаводчанку. Было установлено, что во время конфликта она нанесла своему приятелю два удара ножом в грудь. Мужчине оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался.

Женщина признала вину, возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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кир
2021-11-15 16:47:12
Нельзя доводить до нервности. Хорошо, что окончательно не зарезала.
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