Жительница Петрозаводска вонзила другу нож в грудь — от госпитализации он отказался

В Петрозаводске ссора мужчины и женщины закончилась поножовщиной, сообщили в МВД Карелии.

В полициюПетрозаводска поступил вызов от жительницы города. Она стала свидетелем ссоры между знакомыми, но не смогла остановить ее самостоятельно.

Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска задержали на месте преступления подозреваемую — 29-летнюю петрозаводчанку. Было установлено, что во время конфликта она нанесла своему приятелю два удара ножом в грудь. Мужчине оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался.

Женщина признала вину, возбуждено уголовное дело.