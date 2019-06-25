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Новости. Криминал
12:54, 25 Июня 2019
фото: Столица на Онего

Жительница Петрозаводска вынуждена продавать квартиру после общения с мошенниками

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Мошенники из Краснодарского края оставили без 2,3 миллиона рублей жительницу Петрозаводска под предлогом выплаты компенсации за потраченные лекарства, сообщил журналистам начальник отдела УМВД карельской столицы Вячеслав Соснин.

По его словам, жительница Петрозаводска покупала лекарства (мазь для ног), а в апреле 2018 года мошенники предложили воспользоваться "компенсацией" за потраченные на препараты деньги, так как те оказались "поддельными". Тогда женщина перевела им 1 миллион 870 тысяч рублей

"А потом, обратившись уже в полицию, перевела мошенникам еще 460 тысяч рублей", - сказал Соснин.

Эти преступления, объединенные в одно уголовное дело, были раскрыты вместе с полицией Краснодарского края. В январе этого года была задержана банда, которая занималась обманом пожилых людей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

"Женщина довела себя до того, что она занимала деньги у знакомых, у детей, брала кредиты. Поэтому впоследствии ее недвижимость была выставлена на продажу, потому что возвращать долг было не из чего", - добавили в полиции Петрозаводска.

В 2018 году самым крупным "уловом" дистанционных мошенников стали более 5,2 миллиона рублей, которые перевела жительница Петрозаводска.

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Комментарии

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кир
2019-06-25 13:05:08
Где расстрелы мошенников? Ничего то вы не можете, беззубые. Эта схема обмана больных в ходу уже более двадцати лет.
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