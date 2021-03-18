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Жительница Петрозаводска взяла микрозайм, чтобы устроиться на работу, а в итоге лишилась денег

Новости. Происшествия
12:52, 19 Марта 2021
фото: © Fotolia/ olgavolodina
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Петрозаводчанка искала работу в интернете, но попалась на удочку мошенникам, сообщили в МВД Карелии.

Потерпевшая – 42-летняя жительница карельской столицы. В полиции она сообщила, что её обманом лишили крупной суммы денег. Женщина пояснила, что ей позвонила неизвестная девушка и предложила удалённую работу по обработке документов. Отказываться от возможности дополнительного заработка горожанка не стала. Однако прежде чем узнать о своих обязанностях и приступить к ним, новоиспечённая сотрудница должна была последовать следующим инструкциям: оформить на себя микрозайм в размере 8,5 тыс. рублей и положить деньги на электронный кошелёк.

Когда петрозаводчанка выполнила это условие, с ней связался якобы менеджер по персоналу. Собеседник сообщил, что сейчас отправит ссылку для проверки подлинности информации о личности. Жительница города перешла по ней и ввела на некоем интернет-ресурсе персональные сведения и реквизиты своей кредитной карты. У нее тут же списали 42 тысячи рублей. В этот момент женщина осознала, что её обманули, и сразу обратилась в банк, а затем в полицию.

В настоящее время по факту мошенничества стражи правопорядка проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Полиция Карелии призывает жителей региона быть бдительными при поиске дополнительного источника дохода в интернете. Если наниматель при трудоустройстве требует какие-либо деньги или реквизиты вашей банковской карты, а также коды из смс - немедленно завершите разговор/прекратите переписку.

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Комментарии

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Митяй
2021-03-19 14:27:35
В бандитской стране брать микрозаймы,это вешать на шею верёвку, одни бандиты дадут, другие( коллекторы) ,вытрясут или ещё мошенники подтянутся какие нибудь.
Президент обещал с ними разобраться,но слабоват оказался, видать ему не под силу....
однозначно
2021-03-19 14:20:16
В консульство уборщицей не захотела идти.
кир
2021-03-19 13:19:55
Вася, нужен твой коммент. У нас очень добренький президент.
Гость
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