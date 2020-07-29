Жительница Петрозаводска забронировала отдых в несуществующем пансионате

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 57-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Как выяснилось, еще в феврале женщина начала планировать летний отдых и нашла подходящий пансионат в Крыму. Через сайт оформила заявку и заказала на август номер для семьи. В тот же день на ее электронную почту пришло письмо с подтверждением, а также договор на оказание услуг, лист бронирования и счет на оплату. Женщина перевела 57,4 тысячи рублей, получила ваучер и стала ждать наступления лета.

В конце июля она решила узнать более подробную информацию о заселении. Тут выяснилось, что ни электронная почта, ни указанные на сайте номера телефонов не работают. Выяснилось, что пансионата не существует.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, в конце июня в полицию Петрозаводска с похожим заявлением обратился 70-летний горожанин.