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Жительница Петрозаводска забронировала отдых в несуществующем пансионате

Новости. Криминал
11:45, 30 Июля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Анастасия Осипова
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В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 57-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Как выяснилось, еще в феврале женщина начала планировать летний отдых и нашла подходящий пансионат в Крыму. Через сайт оформила заявку и заказала на август номер для семьи. В тот же день на ее электронную почту пришло письмо с подтверждением, а также договор на оказание услуг, лист бронирования и счет на оплату. Женщина перевела 57,4 тысячи рублей, получила ваучер и стала ждать наступления лета.

В конце июля она решила узнать более подробную информацию о заселении. Тут выяснилось, что ни электронная почта, ни указанные на сайте номера телефонов не работают. Выяснилось, что пансионата не существует.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним,  в конце июня в полицию Петрозаводска с похожим заявлением обратился 70-летний горожанин.

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